Spitzenspiel ohne Spitze Tabellenführer FC Wegberg-Beeck gastiert Freitag in Bonn

Quasi die „Mutter aller Bonn-Spiele“ bleibt für Beeck die Partie im Sportpark Nord am 31. Mai 2015. Da gewann der FC in der Mittelrheinliga am vorletzten Spieltag das „Endspiel“ um den Aufstieg vor rund 3000 Zuschauern 2:0 und stieg damit erstmals in die Regionalliga auf. Danny Fäuster per Kopf nach Flanke des Kapitäns Arian Berkigt und Denis Pozder mit einem Schuss, der vom Innenpfosten aufreizend langsam über die Linie ins Tor trudelte, erzielten die Tore. Schon damals dabei waren Beecks langjährige Topspieler Maurice Passage, Sebastian Wilms und Stefan Zabel. Das Trio bekommt auch heute noch leuchtende Augen, wenn von diesem Spiel die Rede ist.