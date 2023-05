Knapper Erfolg gegen Hürth Beeck trotzt mit Erfolg allen Widrigkeiten

Und als wäre das nicht alles schon genug, setzte es auch im Spiel selbst zunächst zwei Nackenschläge: Zunächst verpasste Mathias Hülsenbusch bei einer Ecke Beecks frühe Führung – aus kurzer Distanz traf der Innenverteidiger freistehend nur den Pfosten (6.). Und dann ging Hürth seinerseits mit der ersten Chance auch gleich in Führung: Eine Ecke von Routinier Yousef Keshta segelte lang durch den Strafraum, am langen Eck schoss der freistehende Aldin Plavulj ein (18.). In der Phase vor der Pause hatte Beeck dann einige Male Glück, dass Hürth den zweiten Treffer verpasste.