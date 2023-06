Reitturnier beim RFV Ratheim Lokalmatadorin Nicole Neudert gewinnt das kleine Derby

Nicole Neudert ging als siebte Teilnehmerin ins Gelände und musste um die Führung in diesem Wettbewerb bis zum Schluss bangen. Sie hatte schließlich noch 32 Kontrahenten im Nacken. Beim Zeitspringen der Klasse A, das nicht ganz ungefährlich ist, ging Sicherheit vor. Es waren Rücken-Protector, Schutzweste oder AirBag für die Reiter dieser Prüfung vorgeschrieben. „Solch eine Prüfung machte ich das erste Mal mit. Und ich ritt gleich den Sieg heraus. Das Ganze hat uns großen Spaß gemacht“, sagt die gebürtige 43-jährige Österreicherin, Tierärztin in Erkelenz, die auch sonst in A-Springen unterwegs ist. „Ich war schnell und habe keinen Fehler gemacht.“