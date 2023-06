Fusionen im Fußball Im Erkelenzer Land bilden sich zwei neue Spielgemeinschaften

Noch offen ist, ob diese Spielgemeinschaft mit zwei oder drei Mannschaften an den Start geht. „Das klopfen wir in nächster Zeit ab. Die neue Verwaltungsanordnung des Verbands erlaubt nach Auflösung einer SG nun jedenfalls auch drei Mannschaften – was bei der bislang geltenden Verwaltungsanordnung nicht möglich war“, führt Sildatke aus. Es könnte also sein, dass die SG Holzweiler/Katzem mit drei Teams startet – eins in der B-Liga, eins in der C-Liga und eins in der D-Liga.