Nur Remis im Nachholspiel Golkrath im Zweikampf um den Klassenerhalt in der A-Liga

Betrachtet man das Restprogramm der beiden Abstiegskandidaten, so könnte es Bauchem vom Papier her etwas leichter haben. Der SV Golkrath erwartet zu Hause noch Ay-Yildizspor Hückelhoven und muss am letzten Spieltag bei Union Schafhausen II antreten. Germania Bauchem tritt noch in Süsterseel an und empfängt am letzten Spieltag den bereits abgestiegenen VfJ Ratheim. Im besten Fall sollte Golkrath seine drei letzten Begegnungen gewinnen.