Spannendes Final Four in der Jahnhalle ATV Biesel und TV Geistenbeck verteidigen Titel im Kreispokal

Für Sonntag stand also fest, dass es das Duell der beiden Favoriten im Finale geben würde, das gleichzeitig die Neuauflage des Vorjahresendspiels war. Anders als in den Ligaduellen, die Borussia jeweils ziemlich deutlich für sich entschied, konnte Geistenbeck personell aus dem Vollen schöpfen. Gleichzeitig war die Personaldecke beim Oberliga-Meister etwas dünner. Von Beginn an entwickelte sich ein enges Endspiel, in dem Geistenbeck beim 9:8 in der 23. Minute das erste Mal in Führung ging. In der Folge lag Borussia nie mehr vorne, auf der anderen Seite wuchs der Vorsprung allerdings auch nie auf mehr als drei Tore. In der Schlussphase wurde es noch einmal besonders brenzlig, als Geistenbeck beim Stand von 23:22 plötzlich in doppelter Unterzahl spielen musste.