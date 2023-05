Debatte um taugliche Spielstätte Retten Beeck und Werner Tellers Düren die Regionalliga-Lizenz?

Als Ergebnis der Zusammenkunft vom Dienstagabend schickte Beeck am Donnerstagvormittag zwei Schreiben an den 1. FC, die dieser Redaktion beide vorliegen. Das eine ist vom Verein Beeck selbst – und daher vom Vorsitzenden unterzeichnet. Darin teilt Johnen mit, dass Beeck sein Waldstadion bis einschließlich 31. August als Ausweichstadion zur Verfügung stellen würde – länger jedoch nicht. Hintergrund: Beeck hat – die sportliche Qualifikation natürlich vorausgesetzt – vergangene Woche vom WDFV die Zulassung zur Regionalliga ohne Auflagen und Bedingungen bekommen – das Waldstadion ist also definitiv wieder regionalligatauglich.