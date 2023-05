Jugendturnier im Volleyball Ratheims U20-Nachwuchs gewinnt Bezirksmeisterschaft

Trotz aller Widrigkeiten gelang es den Ratheimern, alle Spiele sicher zu gewinnen. Im Finale bewies die Mannschaft, dass sie Druck aushalten kann: Gegen den MTV Köln entschied sich das Turnier nach zwei knappen Sätzen (25:21 und 24:26) erst im Tiebreak. Ratheim lag bereits mit 8:1 in Führung, bevor die Mannschaft kurzzeitig die Konzentration verlor und der MTV auf 12:13 aufholte. Mit sicheren Aufschlägen rundeten die Ratheimer das Spiel in den letzten Zügen aber noch ab und entschieden das Finale mit 15:12 für sich. Die stolze Mannschaft hat mit dem Titel als Bezirksmeister klargestellt, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Für die kommende Saison in der Oberliga fühlt sich der VC damit bestens gewappnet.