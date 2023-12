Bluttat in Bonn-Tannenbusch 23-Jährigen getötet – gesuchter Tatverdächtiger stellt sich

Zwei Tage nach dem Auffinden eines getöteten 23 Jahre alten Mannes in einem Wohn- und Hotelkomplex in Bonn hat sich ein dringend Tatverdächtiger gestellt. Wie die Polizei am Freitag (15. Dezmeber) mitteilte, erschien der 21-Jährige am Mittag mit seinem Anwalt bei der Polizei. Das Amtsgericht habe gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach dem Tatverdächtigen war seit dem Vortag mit einem Fahndungsfoto gesucht worden. Mit der Festnahme sei eine weitere Veröffentlichung des Fotos hinfällig geworden, hieß es von der Polizei.