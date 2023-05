Wegberger überrascht beim Saisonauftakt Heinemann fährt an die Spitze der DTM

Bereits im Qualifying am Samstagvormittag schlug sich der 25-jährige Debütant achtbar und belegte vor 35.000 Zuschauern in der Motorsport Arena Oschersleben Rang sieben. „Schon das DTM-Qualifying war gut. Wir wussten, dass da was drinnen ist“, so Heinemann hinterher. Beim Rennen am Samstag konnte Heinemann nach dem Start dann direkt Positionen gut machen und kam später als die Konkurrenz zu seinem Pflicht-Stopp in die Box. So konnte sich Heinemann schließlich mit seinem Porsche 911 GT3 von Toksport WRT auf Platz zwei nach vorne schieben, hinter dem SSR-Lamborghini-Pilot Franck Perera. „Mir fehlen die Worte. Als Rookie beim ersten Rennen auf dem zweiten Platz zu landen, ist unglaublich“, sagte Heinemann am Samstag.