Wer geht hoch in die Regionalliga? Werner Tellers äußert sich zum möglichen Aufstieg

In der höchsten Amateurklasse hierzulande grüßt der FC Hennef aktuell von Platz eins – mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Wegberg-Beeck und sieben Zählern vor dem Bonner SC. Dieses Trio, das auch fristgerecht für die Regionalliga gemeldet hat, macht nicht zwingend die Meisterschaft, wohl aber eben den Aufstieg unter sich aus. Sollte der Meister von seinem Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen oder steht dort ein Team, das sich gar nicht für die Regionalliga beworben hat, steigt der Zweite auf, und wenn der auch nicht will oder kann, dann der Dritte. Der Vierte kann definitiv nicht mehr aufsteigen – so ist es in den Statuten geregelt.