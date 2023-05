Neuer Trainer erstmals auf der Bank Gebrauchter Tag für Erkelenz gegen Eicherscheid

Mit Wiederbeginn bestimmte mehr und mehr der Gast aus der Eifel das Geschehen, hatte in der 60. Minute aber auch Glück, als Torwart Dreßen einen Kopfball seines Innenverteidigers Stephan Kaulatz Richtung eigenes Tor noch so gerade aus dem Tordreieck fischte. Nur zwei Minuten später hieß es dann aus Sicht der Erkelenzer 0:1: Einen hohen Flugball in den Strafraum des SC, von Tim Wilden genau auf Yassin Krings geschlagen, nutzte dieser gekonnt – Ballannahme und Torschuss am machtlosen Patza vorbei bedeuteten die 1:0-Führung.