Durchmarsch in die Bezirksliga Uevekoven feiert Meisterschaft mit Kantersieg

Im Anschluss an das Spiel ging die Partie dann so richtig los und gefeiert wurde bis spät in die Nacht. Doch damit nicht genug: Am Samstagmittag traf sich die ganze Mannschaft beim Trainer zu Hause – und es ging weiter mit der Aufstiegsfeier. Dabei schaute Daniel Marschalk auch schon mal auf die kommende Saison: „Wir werden uns sicherlich mit einigen Leuten verstärken. Und ich bin sicher, dass wir auch in der Bezirksliga nicht ganz unten stehen werden.“ Bei aller Freude hatte der Coach aber aus einem ganz anderen Grund gemischte Gefühle: „Freud und Leid sind manchmal im Leben ganz nahe beisammen.“ Damit bezog sich Marschalk auf die Nachricht des Todes eines nahen Verwandten: „Ich habe die Nachricht zunächst vor der Mannschaft zurückgehalten, wollte sich damit nicht belasten.“ Marschalk war es aber wichtig, auch diesen Umstand öffentlich bekanntzugeben.