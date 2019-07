Jugendfußball : Turniere für den Nachwuchs

Erkelenz Juniorenfußball: Der TuS Germania Kückhoven war Gastgeber verschiedener Jugendturniere.

Das beliebte Jugendfußballturnier des TuS Germania Kückhoven stand wieder auf dem Plan. Wurde es bisher nur an zwei Nachmittagen ausgetragen, spielte sich das Turnier jetzt an zwei Wochenenden ab. Die C-Junioren begannen die Turniere. An diesem Tag sicherten sich der 1. FC Mönchengladbach den ersten, der 1. FC Wassenberg-Orsbeck den zweiten und SV Hockstein den dritten Platz. Das geplante D-Jugendturnier wurde wegen mehrfacher kurzfristiger Absagen einiger Teams gestrichen. Dann gingen die Bambini ins Rennen, bei denen es nur Sieger gab.