Leichtathletik : Heimische Athleten wieder in Topform

Kreis Heinsberg Leichtathletik: Medaillenregen und Rekorde bei den LVN-Meisterschaften der Senioren in Kevelaer.

Mit einem neuen Kreis- und Regionsrekord in der W50 kehrte Kerstin Krolikowski von diesen Meisterschaften zurück. Sie verbesserte ihre eigene Bestmarke auf 1,35 m und holte damit Silber. Im Speerwurf gewann sie mit 30,83 m sogar Gold und den Titel. Schwester Anja Deckers gewann in der gleichen Altersklasse über 80m Hürden den Titel mit 15,08 sec und stellte damit ebenfalls einen neuen Kreisrekord auf. Sprinter Ingo Driemeyer war sowohl über 100 m in 12,69 sec, als auch über 200 m mit 25,88 sec in der M35 nicht zu schlagen und gewann beide Titel. Eine weitere Goldmedaille für seine Sammlung gewann im Speerwurf der M40 Björn Simon mit 49,10 m, womit er auch bester Werfer des Tages war.