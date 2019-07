Triathlon : Triathleten in Frankfurt und Altena unterwegs

Erkelenzer Land Bei den heimischen Triathleten war wieder viel los: Mario Vöge vom TV Erkelenz 1860 startete beim Ironman Europe in Frankfurt. Dort standen 3,8 Kilometer Schwimmen im Langener Waldsee, 180 Kilometer Radfahren auch durch das angrenzende Taunusgebirge und zum Abschluss noch ein Marathonlauf bei sengender Hitze durch die Frankfurter Innenstadt auf dem Plan.

Gleichzeitig mussten die Senioren des TV Erkelenz in der Mastersliga in Altena im Hochsauerlandkreis ran. Zu absolvieren waren zunächst 1000 Meter Schwimmen im Freibad. Der Schwerpunkt lag in der 40 Kilometer langen Radstrecke. Hier mussten 1000 Höhenmeter bezwungen werden. Anschließend ging es noch auf eine stark profilierte Laufstrecke, die über zehn Kilometer führte. Die Liga-Tageswertung: Platz 20 belegte das Team (von 30) in der Tabelle. Norbert Stollenwerk benötigte 3:01,22 Stunden, Ralf Bräuer finish­te nach 3:17,33 Stunden, Marc Tomkins lief nach 3:38,52 Stunden durchs Ziel.