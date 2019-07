Aus den Vereinen : Tanzen mit Kraft, Technik und Ausdauer

Erkelenz Bei der TSG Erkelenz stehen beim Jazz und Modern Dance Veränderungen an: Im Herbst werden zwei neue Gruppen gebildet.

Über die Sommerpause kommen Veränderungen auf die Tänzerinnen der JMD-Gruppen (Jazz und Modern Dance) zu. Mit den „Beatz“, „l’alegria“ und „Esperanza“ gab es bis vor wenigen Wochen noch drei verschiedene Gruppen bei der Tanzsportgemeinschaft Erkelenz (TSG) in diesem Bereich. Mit dem Ende der Saison stand für die Trainerinnen fest: Es muss sich was tun! Gesagt, getan.

Die Tänzerinnen der drei einzelnen Mannschaften fusionierten also zu einer großen Gruppe mit 36 Mitgliedern, die über die Sommerpause gemeinsam trainiert. Eine bunte Mischung aus erfahrenen Tänzerinnen und Tanz-Neulingen. „Die drei Gruppen waren heterogen aufgebaut. Einerseits ‚alte Hasen‘, andererseits neue Mitglieder, wodurch teilweise Leistungsgefälle entstanden“, erklärt Trainerin Franziska Küppers. Nun soll durch das gemeinschaftliche Training eine breitere Grundlage geschaffen werden. Kraft, Technik und Ausdauer sind die Säulen des Trainings. „Wir konzentrieren uns auf grundlegende Elemente des JMD. Dazu gehören Dreh- und Sprungelemente. Nach diesem Sommer sollte jeder beispielsweise eine Doppeldrehung hinbekommen“, so Küppers. Ebenso wird die körperliche Fitness in den Vordergrund gerückt. „Zu Beginn des Trainings machen wir eine Stunde körperliche Fitness, inklusive Dehnungen, danach eine halbe Stunde Technik und schließlich konzentrieren wir uns auf Hebungen und tanzen Kombinationen durch.“ Bei Letzterem kommt es auf die Kommunikation als Team an.