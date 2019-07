Fußball : FVM: stark aufgestellt und innovativ

Kreis Heinsberg/Hennef Verbandstag des Fußballverbandes Mittelrhein: Bernd Neuendorf ist der neue Präsident. Im Präsidium ist auch der Kreis Heinsberg vertreten.

Staffelübergabe an der Spitze des Fußballverbandes Mittelrhein (FVM): Der bisherige Präsident Alfred Vianden hat das Amt an Bernd Neuendorf weitergegeben. Neuendorfs erste Amtshandlung: Vianden zum Ehrenpräsidenten des FVM, siebtgrößter Landesverband im Deutschen Fußball-Bund (DFB), zu ernennen. Zum ordentlichen Verbandstag waren 143 Delegierte aus den neun Fußballkreisen in die Sportschule Hennef gekommen, einstimmig wählten sie den 57 Jahre alten Bernd Neuendorf, der aus dem Fußballkreis Düren stammt. Aus Kreis Heinsberger Sicht dürfte unterdessen auch diese Personalie wichtig sein, denn mit Helmut Waldhaus ist der Fußballkreis Heinsberg im FVM-Präsidium vertreten – Waldhaus ist nun der Vorsitzende des Verbandsausschusses für Freizeit und Breitensport.

„Es war mir eine Ehre und immer eine große Freude, für diesen Verband und den Fußball tätig sein zu dürfen“, sagte Alfred Vianden. „Ich habe wunderbare Menschen in unseren Vereinen, auf FVM- und Kreisebene und im Umfeld aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien kennengelernt. Gemeinsam – denn hinter einem Präsidenten steht immer ein starkes Team – haben wir viele Dinge bewirkt, die drn Fußball als Sportart Nummer eins hoffentlich nachhaltig stärken“, so Vianden weiter. Seit 2007 war er FVM-Präsident. Im Juli und September scheidet er auch aus seinen Ämtern als Vizepräsident des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) und Vorstandsmitglied der DFB aus.

Der Blick Bernd Neuendorfs richtete sich naturgemäß auf die Zukunft. „Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Vertrauen und möchte mit Ihnen gemeinsam für eine weiterhin gute Entwicklung des Fußballs in unserer Region arbeiten. Der FVM ist im deutschen Fußball ebenso wie in Politik und Wirtschaft als sehr stark aufgestellter und innovativer Verband anerkannt.“ Er kündigte an, in der kommenden Wahlperiode vor allem die Themen Infrastruktur, gesellschaftliche Verantwortung, Digitalisierung und Ehrenamt weiter voranbringen zu wollen. „Unsere Aufgabe ist es, unsere Vereine zu unterstützen und auch gegenüber der Politik unseren Standpunkt deutlich zu formulieren. Das gilt für den mitunter desaströsen Zustand von Sportanlagen ebenso wie für die aktuelle Kunstrasen-Problematik, die bei vielen Vereinen für Verunsicherung sorgt.“ Der FVM wolle zudem die Vereine von Bürokratie entlasten, dabei solle das eigene Ressort Digitalisierung beim FVM helfen.