Golf : Golf-Stadtmeister gesucht

Die Sportstadt Erkelenz wird um ein sportliches Ereignis reicher: Erstmals findet die Stadtmeisterschaft im Golf statt, die der Golfclub Mönchengladbach-Wanlo am Samstag, 10. August, auf seiner Anlage veranstaltet.

Diese Stadtmeisterschaften werden auf einer 75 Hektar großen 18-Loch-Anlage von 1997 ausgetragen. Beginn ist um 8.30 Uhr. Zur Teilnahme aufgerufen sind unter anderem die Bürger der Stadt Erkelenz (wichtig ist der Personalausweis, der als Erstwohnsitz Erkelenz angibt), die Mitglied in einem dem DGV angeschlossenen Golfclub sind, sowie die Mitglieder des ausrichtenden Clubs. Dabei sind von Jugendlichen bis Senioren alle Altersklassen vertreten. Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln des Deutschen Golfverbandes. Zusätzlich gelten zudem die Platzregeln des Golfclubs Mönchengladbach-Wanlo. Als Spielart gilt das vorgabewirksame Einzelzählspiel über 18 Löcher in getrennter Wertung für Damen, Herren und Jugendliche in der offenen Klasse. Außerdem wird eine zusätzliche Seniorenklasse ausgespielt.