Jubiläum gefeiert : Fünf Jahre Repair-Café in Erkelenz

Erkelenz Die Verantwortlichen blicken auf eine spannende Zeit zurück. Sie freuen sich, wenn sie den Menschen helfen können. Warum reparieren oftmals besser ist als neu kaufen und was das für Auswirkungen auf das Klima haben kann.

In Zeiten des deutlicher werdenden Klimawandels spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Reparieren anstatt wegwerfen. Oft bedarf es nur einer kleinen Reparatur, um ein Gerät wieder in Gang zu bringen, damit es weiterhin für lange Zeit seinen Dienst tut und die Umwelt nicht durch Schrott, Kunststoffabfälle oder sonstigen Müll belastet.

Energie und CO2-Ausstoß für Neuproduktion können auf diesem Wege eingespart werden und damit ein kleiner Schritt in Richtung Klimaschutz durch Nachhaltigkeit getan werden. Dies ist ein Beitrag, die Erderwärmung ein klein wenig zu reduzieren. In vielen Fällen ist eine Reparatur auch kostengünstiger als ein Neukauf.

In den vergangenen fünf Jahren haben die Mitarbeiter über 550 Reparaturen erfolgreich durchgeführt, das sind etwa 25 Reparaturen pro Termin. Alles, was gemacht wird, ist für den Kunden kostenlos und wird von dem Team ehrenamtlich gemacht. Die einzigen Kosten, die der Kunde tragen muss, sind die Kosten für Ersatzteile, die bei Bedarf beschafft werden. Mit den Spenden der Kunden und von Privat- und Geschäftsleuten werden die Gerätschaften finanziert, die zur Reparatur benötiget werden.

Nach der Frage der außergewöhnlichsten Reparatur erzählt Rautenberg eine rührende Anekdote. „Irgendwann erschien zu einem unserer Repair-Café-Termine ein älterer Herr, der weit über 80 Jahre alt war. Er hatte ein mehr als 40 Jahre altes Spielzeugauto, das nicht mehr funktionierte. Wir konnten das Auto reparieren. Als er nach der Bezahlung fragte, sagte ich ihm, dass dies kostenlos sei. Gerührt über die erfolgreiche Reparatur stand er mir mit Tränen in den Augen gegenüber. Das sind die Momente die unsere Arbeit so schön machen“, sagt Rautenberg.

Im Beisein vom stellvertretenden Bürgermeister Peter London erzählte Pastor Rombach dann noch eine aktuelle Geschichte aus seiner eigenen Pfarre. „Wir haben eine Lautsprecheranlage zur Reparatur in eine Fachwerkstatt zur Überprüfung gegeben. Das Ergebnis der Fehleranalyse war, dass sich diese nicht mehr reparieren lasse und man besser eine Neue kaufen sollte, was billiger wäre. An das Repair-Café hatte ich gar nicht gedacht. Heute habe ich sie mitgebracht und hoffe, dass das Team vom Repair-Café sie wieder in Gang bekommt.“