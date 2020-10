Fußball : Gegen Straelen steht Beeck nun unter Zugzwang

Fußball-Regionalliga Nach der 2:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Oberhausen auf eigenem Platz steht für den FC Wegberg-Beeck am Samstag gleich das nächste Heimspiel an. Gegen den SV Straelen soll es die ersten Heimpunkte der Saison geben.

Gar nicht gut war gegen Oberhausen die Beecker Chancenverwertung – trotz der beiden Tore. Denn nach dem total verschlafenen Start, der nach 14 Minuten ein 0:3 brachte, kam Beeck gewaltig in die Partie zurück, hätte das Spiel sogar noch gewinnen können. Allein Norman Post ließ drei glasklare Chancen ungenutzt. „Da fehlte bei mir am Ende einfach auch das letzte Quäntchen Konzentration“, bekannte der Linksfuß, der wie gewohnt prächtig rackerte – so wie alle seine Mitspieler. „Das Team hat nach dem 0:3 doch eine super Reaktion gezeigt. Jeder hat sich voll reingehangen. Und wie schon beim 2:3 in Dortmund hat man gesehen, dass wir gegen jeden in dieser Liga mithalten können – nur müssen wir uns für den Aufwand auch mal belohnen“, führte Post weiter aus.