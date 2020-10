Fußball-Bezirksliga : Zwei Elfmeter, zwei Rote Karten und drei Punkte für Helpenstein

Fußball-Bezirksliga In einem turbulenten Derby besiegte der SV Helpenstein zuhause Waldenrath-Straeten 2:1. Viel zu tun gab es für Schiedsrichter Joél Neyka.

Im kreisinternen Derby am 6. Spieltag mussten beide Trainer einige Stammkräfte ersetzen. Das schienen in der Anfangsphase die Gäste besser zu verkraften: Mit frühem Anlaufen ließen sie den SV Helpenstein nicht zur Entfaltung kommen, erstickten dessen Aufbauspiel schon im Ansatz. In der 11. Minute schien das 0:1 fällig, aber der völlig freistehende Lars Dahlmanns scheiterte mit seinem Schuss an Helpensteins Stammkeeper Tim Kaminski.