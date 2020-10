Neuer Vorsitzender für Erkelenzer Fußballklub : Folgenreiches Treffen beim Bäcker

Michael Meyersieck, neuer Vorsitzender des SC 09 Erkelenz. Foto: Meyersieck

Fußball Der 66-Jährige ist neuer Vorsitzender des SC 09 Erkelenz. Sein Engagement kam indes sehr kurzfristig und auf ungewöhnliche Weise zustande.

Gut fünf Jahre war Bernd Kempe Vorsitzender des SC 09 Erkelenz – quasi bis zum 13. September. Denn da wurde der 58-Jährige bei der Kommunalwahl erstmals in den Erkelenzer Stadtrat gewählt – nicht ganz überraschend. „Etwa ein dreiviertel Jahr haben wir nach einem geeigneten Nachfolger gesucht“, erzählt Kempe. Fündig wurde er aber erst einen Tag vor der Kommunalwahl – beim Bäcker.

Da begegnete er beim Brötchenholen am Morgen nicht nur dem CDU-Parteikollegen und einen Tag später zum neuen Erkelenzer Bürgermeister gewählten Stephan Muckel, sondern auch Michael Meyersieck. Gemeinsam machten die beiden dem 66-Jährigen das Vorsitzamt schmackhaft – sechs Tage später in der Jahreshauptversammlung, die wegen Corona „open air“ am Vereinsheim stattfand, wählten rund 50 Mitglieder Meyersieck zum neuen Vorsitzenden. „Ich hätte an dem Morgen vielleicht besser einen anderen Bäcker aufgesucht“, bemerkt Meyersieck schelmisch.

Viel Erfahrung in der Vereinsarbeit bringe er jedenfalls nicht mit. „Ich war vor 30 Jahren mal Kassenprüfer in einem Tischtennisverein. Das ist es aber auch schon.“ Und wieder ganz ernst werdend fügt er hinzu: „Ich bin 66 Jahre, kann also nur ein Übergangsvorsitzender sein. Dessen bin ich mir bewusst.“ Mit großem Eifer hat er sich in den vergangenen Wochen in sein neues Amt eingearbeitet, dabei viele Leute im Verein kennengelernt. Sein erstes Zwischenfazit: „Es kommen Herausforderungen auf mich zu, die mir vorher gar nicht bewusst waren. Doch es macht Freude – und meine Familie steht voll dahinter.“

Im Willy-Stein-Stadion oder am Erkelenzer Kunstrasenplatz war Meyersieck in der Vergangenheit immer dann, wenn sein Sohn Lutz (aktuell Spieler der SC 09-Reserve) dort spielte oder als Schiedsrichter tätig war. Bei der Jugend möchte sein Vater Michael auch einen seiner Schwerpunkte setzen: „Es wäre sehr schön, wenn wir in der Jugend durchgängig Jahrgangsmannschaften hätten. Zumindest in den unteren Jahrgängen sollte das ja auch möglich sein.“ Dazu möchte er sich verstärkt der Mitglieder- und Sponsorengewinnung verschreiben.