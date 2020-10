Sportlerehrung der Stadt Erkelenz : Besondere Leistungen besonders geehrt

Erkelenz Schon im Frühjahr hätte die Ehrung der Sportler des Jahres 2019 in Erkelenz stattfinden sollen. In der Stadthalle standen die Leistungen im Mittelpunkt. Für Bürgermeister Jansen war es eine der letzten offiziellen Veranstaltungen.

„Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat.“ Peter Jansen , noch amtierender Bürgermeister der Stadt Erkelenz, nutzte ein Zitat von Konrad Adenauer , um die Bedeutung des besonderen Moments zu unterstreichen. Die Verleihung des Heimatpreises der Stadt Erkelenz und die Ehrung der herausragenden Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des Jahres 2019 standen auf dem Plan. Jansen stellte heraus, wie wichtig ihm dieser Abend, an dem er zum letzten Mal in seiner Amtszeit Ehrungen aussprach, war.

„Trotz allem, was die Coronakrise uns abverlangt: Uns als Stadt Erkelenz ist es ein Anliegen, ein Stück Normalität zu erhalten und darüber hinaus besondere Veranstaltungen zu ermöglichen. Mir und uns war es daher wichtig, die verschobene Sportlerehrung und die Verleihung der Heimatpreise nicht etwa im stillen Kämmerlein vorzunehmen“, sagte Jansen. Man hatte den Saal der Stadthalle coronakonform hergerichtet, um unter anderem das Sportjahr 2019 zu würdigen. Jansen: „Sportler aus dieser Stadt, die in 2019 besondere Leistungen erbracht haben, sind Vorbilder. Talent alleine reicht nicht für Höchstleistungen. Dazu gehören Tugenden, die auch in anderen Situationen gefragt sind: der Wille, seine Begabungen einzubringen, Disziplin, Fähigkeit zur Selbstmotivation und auch die Fähigkeit, Rückschläge hinzunehmen.“

Jansens Blick ging dabei als Beispiel an den Sportler des Jahres: Alexander Schmitz, der mit seinem Rennrad Extremsport betreibt. Die vielen Augen in der Stadthalle wurden immer größer, als er von seiner Teilnahme am Bikemen im Oman erzählte, wo er Platz zwölf erreichte und als bester Deutscher ins Ziel kam. 1040 Kilometer hatte er dort absolviert und satte 6500 Höhenmeter in beeindruckenden 52 Stunden und 13 Minuten überwunden. Wie selbstverständlich macht er sich übrigens nahezu täglich mit dem Rad zur Arbeit – der 56 Jahre alte Polizist fährt dann von Gerderhahn aus zu seiner Dienststelle in Düsseldorf. Das alles begann, nachdem er sich als 16-jähriger Junge gegen den Willen seiner Eltern mit dem Fahrrad zum Bodensee aufmachte. Von GPS-Trackern war man damals weit entfernt, also „navigierte“ sich Schmitz mit Karten aus Papier bis zum Ziel.