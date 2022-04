Fußball : 04/19-Zweite steht unter Zugzwang

04/19 II-Trainer Thorsten Ridder hofft auf einen Sieg in Wittlaer. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga wollen die Ratinger am Samstag den TV Kalkum-Wittlaer abschütteln. Gastgeber TVK fordert aufgrund der Bedeutung der Partie eigens ein Schiedsrichtergespann an.