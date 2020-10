Fußball : Guter Start trotz Widrigkeiten

Sven Kuypers, Trainer des 1. FC Wassenberg-Orsbeck Foto: tz/Fupa

Fußball Der 1. FC Wassenberg/Orsbeck muss momentan auf fremden Plätzen trainieren. Trotzdem steht der Verein an der Tabellenspitze der Kreisliga B.

Die Zielvorstellungen beim Kreisliga-B-Ligisten 1. FC Wassenberg/Orsbeck wurden im Sommer sowohl von Trainer Sven Kuypers als auch vom Vorsitzenden Manfred Sieg recht deutlich formuliert. Nachdem nun fünf Runden gespielt sind, wiederholt Sieg das Ziel der Wassenberger: „Wie schon vor der Saison von uns kommuniziert, wollen wir unter die ersten Drei kommen, wobei wir den Aufstieg anpeilen.“ Und da sieht es aktuell gut aus, denn der 1.FC ist Spitzenreiter, hat von den fünf absolvierten Begegnungen vier gewonnen.

Kuypers verfügt über einen Kader von 20 Spielern, die alle guten Willen zeigen, wie der Trainer anmerkt: „Wir haben eine tolle Trainingsbeteiligung, und ich habe schon während der Vorbereitung gemerkt, dass die Jungs etwas erreichen wollen.“ Und das alles geschieht unter ungewohnten Bedingungen, denn die Heimspiele werden am Wingertsberg in Wassenberg ausgetragen, weil zur Zeit der neue Sportpark mit zwei Plätzen in Orsbeck entsteht – was Folgen hat. „Die Situation ist schon ungewöhnlich. Da wir am Wingertsberg kein Flutlicht haben, müssen wir für die Trainingseinheiten auf anderen Plätzen im Stadtgebiet abhalten“, sagt Sieg. In diesem Zusammenhang geht der Dank des Vorsitzenden an die Nachbarvereine Concordia Birgelen und SC Myhl, denn auf deren Plätzen trainiert Wassenberg/Orsbeck aktuell.

Bislang blieb der FC von größeren Verletzungssorgen verschont, so zeigt sich die Stärke des Kaders. Stellvertretend sei an dieser Stelle Fabian Valicek genannt. Der Angreifer musste lange pausieren und hat nun in fünf Spielen starke acht Treffer erzielt. Auch bei den Zugängen hatte Wassenberg offensichtlich ein gutes Händchen. Nach zwei Jahren beim 1.FC Heinsberg-Lieck kehrte Stürmer Viktor Bauer zurück an die Rur. Fünf Jahre lang war Mario Drews zuletzt bei Union Schafhausen aktiv, nun schnürt er seine Schuhe für Wassenberg. Zusätzlich trainiert Drews die A-Junioren, die seit Saisonbeginn wieder am Spielbetrieb teilnehmen.

Wann die neue Sportanlage fertig wird, die zukünftig auch von der Leichtathletik und den Baseballern genutzt wird, kann Sieg nur erahnen: „Wenn wir die Vorbereitung für die Rückrunde auf unserem neuen Platz bestreiten könnten, wäre das eine gute Sache, denn ständig auf fremden Anlagen zu trainieren, ist schließlich nicht das Gelbe vom Ei.“ Dennoch läuft es sportlich gut, den ersten Platz würden die Fusionierten am liebsten nicht mehr abgeben, wobei der TuS Jahn Hilfarth und der Oberbrucher BC die aktuell die gefährlichsten Widersacher sind.