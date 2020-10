Fußball : Prominente Verstärkung für A-Ligisten

Fußball Die früheren Borussia-Jugendspieler Joy Slayd Mickels und Sascha Tobor spielen seit Sommer in der Kreisliga A für Germania Hilfarth.

Die fußballerische Biografie von Joy Slayd Mickels liest sich sehr ordentlich. In der vergangenen Saison spielte der 26-Jährige für den FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga. Ein Jahr davor hatte er 18 Einsätze für den Regionalligisten SV Rödinghausen absolviert. Weitere Stationen waren Alemannia Aachen in der Regionalliga, der FC Aarau in der Schweizer Super League und nicht zu vergessen das einjährige Zwischenspiel bei Strömmen IF in Norwegen. Außerdem durchlief Mickels in jungen Jahren alle Altersstufen im Juniorenbereich Borussia Mönchengladbachs.