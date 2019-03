Fußball-Bezirksliga : Dremmen kann doch noch gewinnen

Eine Szene aus dem Hinspiel im Oktober: Der Dremmener Sascha Hochgreef (l.) wird vom Kückhovener Erik Bork verfolgt. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf. Foto: August Kohlen/Nipko

Erkelenzer Land Bezirksliga: Im Nachholspiel gegen Huchem-Stammeln siegt Dremmen erstmals nach sieben Pleiten in Serie. Eine Niederlage kassierte hingegen Würm-Lindern gegen Heinsberg-Lieck. Am Sonntag geht es weiter mit dem 19. Spieltag.

Der TuS Reinland Dremmen kann doch noch gewinnen. Eine Pleite kassierte hingegen Würm-Lindern gegen Heinsberg-Lieck.

SW Huchem-Stammeln – TuS Rheinland Dremmen 0:2 (0:1). Nach zuletzt sieben Niederlagen am Stück siegte die Truppe von Trainer Redzo Sakanovic mit 2:0. Dremmen machte in Niederzier ein gutes Spiel, gewann allemal verdient. Die Tore erzielten Viktor Osipov (34.) und Mohamet Feska (64.). Durch den Sieg verbesserten sich die „Rheinländer“ damit auf Platz 13, ziehen somit an Germania Kückhoven und dem FC Wegberg-Beeck II vorbei.

Info Heinsberger Quartett steckt im Abstiegskampf Abstiegskampf Trotz des ersten „Dreiers“ nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge komplettiert der TuS Rheinland Dremmen gemeinsam mit dem FC Wegberg-Beeck II, dem TuS Germania Kückhoven, und dem VfJ Ratheim das rein Heinsberger Quartett, das die letzten vier Plätze in der Bezirksliga-Tabelle belegt.

SG Union Würm-Lindern – 1. FC Heinsberg-Lieck 1:2 (1:1). Der Platz in Würm ließ ein technisch geführtes Derby einfach nicht zu. Dafür wurden die 220 Zuschauer aber mit einem Kampfspiel belohnt; in Halbzeit eins mit Vorteilen für den Gast aus der Kreisstadt. In der neunten Minute war auch schon das 0:1 fällig, als Willy Steitz nach einer Ecke getroffen hatte. Nur wenige Minuten später verhinderte dann Würm-Linderns Keeper Stefan Nöhles ein durchaus mögliches 0:2. Als in der 36. Minute René Lambertz einen Freistoß aus rund 25 Metern zum 1:1 in den Torwinkel schoss, war die Union wieder im Spiel. Bis zur 69. Minute, dann gelang Maurice Gippert die erneute Gästeführung, die der FC nicht mehr aus der Hand gab. „Insgesamt ist der Sieg für Heinsberg auch schon verdient“, meinte Würm-Linderns Trainer Jo Lambertz nach der Partie.

Kohlscheider BC – FV Vaalserquartier 4:2 (4:0). Zur Halbzeit war die Partie schon vorentschieden, denn der Ex-Landesligist Kohlscheid führte bereits deutlich mit 4:0. Die Tore erzielten: 1:0 (15.) Eigentor Jonas Hemsen, 2:0 (19.) Lucas Götte, 3:0 (27.) Andreas Mertens, 4:0 (36.) David Karner, 4:1 (59.) Valentin Werzen, 4:2 (79.) Noah Singateh.

Am Sonntag geht es bereits mit dem 19. Spieltag weiter, diesmal ohne Kreisderby. Heimrecht haben der 1. FC Heinsberg-Lieck, der im Seestadion Concordia Oidtweiler erwartet, und der TuS Rheinland Dremmen, der in der „Rheinlandkampfbahn“ auf den FC Roetgen trifft. Reisen müssen also die SG Union Würm-Lindern, die in die Eifel zu Germania Eicherscheid fahren muss, und der TuS Germania Kückhoven nach Aachen zum FV Vaalserquartier, der FC Wegberg-Beeck II nach Huchem-Stammeln, und der VfJ Ratheim muss nach Alsdorf zu Alemannia Mariadorf.

Schon das Hinspiel hatte Aufsteiger Heinsberg-Lieck in Oidtweiler gewonnen. Zwar mit 1:0 denkbar knapp, aber nach den beiden Derbysiegen beim TuS Kückhoven (4:1) und bei der SG Union Würm-Lindern (2:1) ist Heinsberg-Lieck momentan stark genug, um die Concordia erneut zu besiegen. Das Heimspiel gegen Eicherscheid hatte Würm-Lindern unglücklich 1:2 verloren. Mit ein bisschen mehr Fortune ist diesmal in der Eifel sicher etwas zu holen.

Etwas zu holen sein dürfte auch für die Germania aus Kückhoven beim Aufsteiger FV Vaalserquartier. Gerne erinnert man sich beim TuS wohl an das Hinspiel, das Kückhoven nämlich mit 2:0 gewann, was den ersten Saisonsieg bedeutete.

Ein 3:2-Heimsieg gelang auch dem FC Wegberg-Beeck II in der Hinrunde gegen Huchem-Stammeln. Bei einer ähnlichen Leistung wie zuletzt gegen Brand (2:2) sollte der fünfte Saisonsieg möglich sein.