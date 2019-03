Trainer des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck: Henßen sagt Schlendrian den Kampf an

Wegberg Mittelrheinliga: Beeck spielt am Freitag daheim gegen Alfter (Anstoß 20 Uhr). Nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge ist der Vorsprung auf Bergisch Gladbach enorm geschrumpft. FC-Coach Friedel Henßen moniert die Einstellung.

In der Hinrunde hatte der VfL Alfter ein Alleinstellungsmerkmal: Das Team aus dem Großraum Bonn war das einzige, das gegen den FC Wegberg-Beeck nicht verlor. Am Alfterer Strangheidgesweg trennten sich die Teams 1:1 – für Beeck war der Punkt am Ende sogar etwas glücklich. Am Freitag steht nun das Rückspiel im Beecker Waldstadion an. Das Alleinstellungsmerkmal hat der VfL nach den beiden Beecker Auswärtsniederlagen in Vichttal (2:4) und vergangenen Sonntag in Friesdorf (1:3) indes eingebüßt. „Das ist mir ehrlich gesagt aber total egal. Da ärgere ich mich weit mehr, dass wir im Hinspiel den verdienten Sieg verpasst haben“, merkt dazu VfL-Coach Bayram Ilk an.