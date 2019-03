Neuer Kreissportbund-Vorsitzender: Ronnie Goertz übergibt an Jürgen Meuser

Ronnie Goertz übergibt an Jürgen Meuser

Kreis Heinsberg Bei der Mitgliederversammlung des Kreissportbunds in Geilenkirchen wurde der 59-Jährige aus Hückelhoven zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ronnie Goertz ist nun jüngster Ehrenvorsitzender in Nordrhein-Westfalen.

Der 59-Jährige Jürgen Meuser aus Hückelhoven ist neuer Vorsitzender des Kreissportbunds Heinsberg (KSB). Der Leiter einer Finanzdienstleistungsagentur in Hückelhoven wurde am Dienstag von den knapp 60 Mitgliedern des KSB bei der Mitgliederversammlung im Berufskolleg in Geilenkirchen einstimmig als Nachfolger von Ronnie Goertz gewählt. „Ich freue mich darauf, die äußerst erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre beim Kreissportbund mit meinem Team fortführen zu dürfen“, sagte Meuser nach seiner Wahl. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Meuser zur Seite stehen werden als neue Stellvertreter Harald Eifert (62) und Dieter Tobies (68). Als Finanzvorstand wurde René Balleer wiedergewählt.