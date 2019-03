Fußball : Auf Kuckumer Asche ist früh alles klar

Kückhoven (weiße Trikots) gegen Heinsberg-Lieck im Lokalduell auf Kuckumer Asche: Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Kreisstädter für klare Verhältnisse gesorgt. Foto: August Kohlen

Erkelenz Bezirksliga: Der TuS Germania Kückhoven verlor das Derby gegen die Kreisstädter vom 1. FC Heinsberg-Lieck mit 1:4.

Der TuS Germania Kückhoven war mit dem Derby ins Kuckumer Helmut Clever-Stadion ausgewichen, weil der heimische Rasenplatz nach den Regenfällen der letzten Tage einfach nicht zu bespielen war.

Und unglücklicher hätte der „Heimauftritt“ der Kückhovener Germania kaum ausfallen können. Schon nach einer Minute gelang dem 1. FC Heinsberg-Lieck nämlich das 1:0 durch Alexander Koob. Irgendwie flipperte der Ball im Strafraum des TuS hin und her, genau auf den Kopf von Koob, und von da fand der Ball dann in einer Bogenlampe den Weg ins Tor der in Kuckum gastgebenden Germania.

Ohne Kreisteams Eicherscheid gewinnt Derby in Roetgen Germania Eicherscheid bleibt nach dem 2:1-Derbysieg beim FC Roetgen vor mehr als 200 Zuschauern erster Verfolger von Spitzenreiter Rasensport Brand. Wichtige Punkte gegen den Abstieg holte Concordia Oidtweiler mit dem 2:0-Heimsieg gegen Alemannia Mariadorf. Auch das Hinspiel hatte Oidtweiler gewonnen (2:1). Wie schon in Vaalserquartier, setzte sich der FSV Columbia Donnerberg auch zu Hause gegen den Aufsteiger durch. Hatte es im Hinspiel noch 3:2 geheißen, gewann der FSV jetzt 2:1. FC Roetgen – Germania Eicherscheid 1:2 (0:1). Bis zur 88. Minute hatte Eicherscheid durch ein Eigentor von Roetgens Bo Liedtke (22.) geführt. Da forderte der FC einen Foulelfmeter und bekam ihn auch. Alex Keller verwandelte sicher zum 1:1. Schon im Gegenzug war auch die Germania erfolgreich, und machte durch Kapitän Marcel Hermanns noch den 2:1-Siegtreffer. Concordia Oidtweiler – Alemannia Mariadorf 2:0 (1:0). 1:0 (9.) Resit Yilmaz, 2:0 (75.) Alec Derichs. Zuschauer: 170. Columbia Donnerberg – FV Vaalserquartier 2:1 (0:0). 1:9 (50.) Safet Feriz, 1:1 (55.) Serhat Uyaniker, 2:1 (70.) Mounir El Aichti. Zuschauer: 29.

Der für den verletzten Kapitän und Stammkeeper Mirco Schopphoven das Tor hütende Mike Kyek war zum ersten Mal geschlagen. Geschlagen war er auch in der zwölften Minute, als der Flachschuss von Waldemar Eberle flach unten rechts im Tor landete. Kückhoven geriet weiter unter Druck, vermied zunächst aber weitere Gegentreffer. In der 27. Minute hatte dann Marcel Nickels für Kückhoven die Chance, zum 1:2 zu treffen. Nickels scheiterte aber am aufmerksamen Kai Lausberg im Gästetor.

In der 41. Minute bewahrte Kyek nach einem strammen Distanzschuss von Alex Koob seine Germania mit einer tollen Parade noch vor dem 0:3, um drei Minuten später aber ordentlich zu „patzen“. Bei einem verunglückten Klärungsversuch landete der Ball bei Heinsbergs Manni Ngiambila, der keine Mühe ins leere Tor zu schießen. Als Waldemar Eberle nach guter Vorarbeit von Maurice Gippert auf 4:0 erhöhte (54.) war natürlich der Deckel drauf. Für Ergebniskosmetik sorgte dann in der 65. Minute Christoph Kehr, der einen Freistoß aus großer Distanz zum 1:4-Endstand im Gästetor unterbrachte.

Kückhoven: Kyek – Fabian, Grondowski, Kallabis, Malek (ab 46. Ait Kassi) – Wind (ab 72. Opheiden, Kehr, Murat Teber – Arslan, Kapar, Nickels (ab 56. von Kessel). – Trainer: Dirk Valley.

Heinsberg-Lieck: Lausberg – Joschko, da Silva, Heinrichs, Sovor – Bungudi, Ljatifi, Koob (ab 68. Sylla, ab 83. Partak) – Gippert, Eberle, Ngiambila. – Trainer: Michael Kruskopf. Schiedsrichter: Lukas Koch. Assistenten: Leon Bendels, Daniel Bremen.