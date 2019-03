Fußball : Minispieltag mit souveränem Primus

Der Helpensteiner Lukas Appel (rotes Trikot) köpft über die Breberener Gegner und in Richtung Tor. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Kreisliga A: Das Wetter machte den Mannschaften aus dem Kreisoberhaus wieder einen Strich durch die Rechnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

. Mit dem Rückrunden-Auftakt in der Kreisliga A will es einfach nicht so recht klappen. Nachdem in der Vorwoche auch schon einige Begegnungen den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer gefallen waren, konnten an diesem Wochenende lediglich zwei Partie angepfiffen werden.

Und dabei zeigte Tabellenführer SV Helpenstein nach dem 3:1-Erfolg im Heimspiel gegen den SV Breberen, dass es Spielern und Verantwortlichen durchaus ernst gemeint ist, wenn das Wort Aufstieg gelegentlich fällt. Das hatte Marcel Leicher, der als Trainer Christian Grün bis zum Saisonende ablöst, schon während der kürzlichen Hauptversammlung des Vereins gesagt. „Also wenn man als Spitzenreiter in die Winterpause geht und dann sieht, wie viel Willen die Jungs mitbringen, kann man ganz vorsichtig schon mal davon sprechen, aufzusteigen.“ Allerdings werde dies nun kein Selbstläufer, wie der Trainer, der vor drei Jahren beim SV Helpenstein an der Linie gestanden hatte, deutlich unterstreicht: „Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wir heute gegen einen starken Gegner aus Breberen ohne acht Stammkräfte aufgelaufen sind und trotzdem den Dreier verdient geholt haben.“

Info Bei den Kuckumern gibt es viel Luft nach oben Der 2:1-Sieg gegen den SV Kuckum zeigt, dass Germania Hilfarth seinem Saisonziel näher kommt – denn das lautete, oben mitzuspielen. Hilfarth ist aktuell Vierter in der Tabelle. Hingegen gilt für die Kuckumer Niersquellenkicker: Da ist noch viel Luft nach oben. Der Ligazwölfte muss nämlich durchaus mit dem Thema Abstieg beschäftigen.

Nicht zuletzt durch das hohe Pressing erzwang sich der SVH einen Freistoß, der von Julian Hahn getreten wurde und von der Hintermannschaft der Gäste unglücklich ins eigene Tor bugsiert wurde. Aber Tim Kaminski, Torhüter der Gastgeber, musste die eine oder andere Parade zeigen, um seine Farben vorne zu halten. Für frühzeitiges Aufatmen auf dem Sportplatz an der Wildenrather Eckardstraße sorgte schließlich Robin Langer mit zwei Treffern (60.+82. Minute), so dass es nun 3:0 für die Platzherren lautete. Damit war die Messe im Großen und Ganzen gelesen, doch „Hut ab“ vor den nie aufgebenden Gästen aus Selfkant. Deren Mühen wurden dann tatsächlich zwei Minuten vor dem Schlusspfiff belohnt: Marc Röhlen war es, der das Endresultat auf 1:3 aus Breberener Sicht „verschönerte“. Am kommenden Wochenende hat der SV Helpenstein wiederum Heimrecht, denn am Sonntag ab 15 Uhr heißt der Gegner SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath.