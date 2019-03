Fußball: Schwanenberg dominiert im Topspiel

Erkelenzer Land Kreisliga B, Staffeln 1 und 2: Während Ay-Yildiz Hückelhoven auf Rang eins bleibt, rutschte der SC Erkelenz auf Platz sechs.

Am ersten Spieltag nach der Winterpause bleibt die Tabelle in der Kreisliga B, Staffel 1, weitgehend unverändert: Ay-Yildizspor Hückelhoven führt die Liste nach einem 4:0-Sieg gegen Holzweiler weiter an, gefolgt von Schwanenberg und Hilfarth, die je drei Punkte holten. Für die einzige Änderung sorgen Dynamo Erkelenz und der SV Holzweiler, die ihre Plätze tauschen: Nach einem Sieg gegen Uevekoven überholen die Erkelenzer den SV und steigen auf Rang sieben. Der SC Wegberg hatte spielfrei.

Viktoria Doveren – SV SW Schwanenberg 0:5 (0:3). Der Tabellenzweite aus Schwanenberg dominierte das Spitzenspiel gegen die Viktoria Doveren auf Rang vier deutlich: Mit einem 5:0-Sieg setzen die Schwäne ihre kleine Siegesserie aus Hinrunde fort und hätten noch höher gewinnen können. Schon nach zehn Minuten traf Jens Körfer aus einer Standardsituation heraus zum 1:0 für den SV, nur wenige Momente, nachdem der Ball wieder im Spiel war, legte Pascal Hover nach und erhöhte (12.). Kurz vor der Pause erzielte Jens Körfer das nächste Tor (38.) gegen die so gut wie chancenlose Viktoria. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Schwanenberger sehr motiviert: Mit seinem dritten Treffer im Spiel erhöhte Jens Körfer auf 4:0 (71.) und bleibt so auch bester Torjäger in der bisherigen Saison der Schwäne. In der 85. Minute rundete Pascal Hover mit einem weiteren Tor den Sieg für den SV ab. Dennis Krieger, Trainer in Doveren, akzeptiert die Niederlage: „Schwanenberg hat verdient gewonnen und wirklich sehr gut gespielt – da war für uns nichts zu machen“.