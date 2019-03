Witterungsbedingt: TuS Jahn Hilfarth muss Crosslauf absagen

Hückelhoven Der für Samstag geplante Crosslauf „Rund um den Junkerberg“ des TuS Jahn Hilfarth kann witterungsbedingt nicht stattfinden. Zu diesem Ergebnis kamen die Veranstalter am Freitag, die den Lauf deshalb absagten.

Die Strecke war in den vergangenen Tagen mehrfach kontrolliert worden. Zunächst standen die Zeichen nicht schlecht, dass der Lauf stattfinden könnte. Ob der Lauf nun im März noch nachgeholt werden kann, soll in Kürze geklärt werden. Besonders ist der Crosslauf, weil er gleichzeitig auch die Regionsmeisterschaften im Crosslauf für Männer, Frauen und die U18-und U20-Junioren darstellt. Die Klassen U16 und jünger kämpfen dabei um die Cross-Cuppunkte in der Kreiscross-Cup-Wertung, die älteren Klassen um die Klassenwertungen in den jeweiligen Klassen.