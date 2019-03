Tischtennis Bezirksklasse: Arsbeck muss im Derby gegen Myhl punkten

Erkelenzer Land Tischtennis: Der Tabellensiebte steckt mitten im Abstiegskampf.

Nach dem Erfolg gegen Lindern steht für den Tischtennis-Landesligisten TV Erkelenz das nächste Spiel gegen ein Tabellenkellerkind an. Raspo Brand steht sieglos mit einem einzigen Punkt auf dem letzten Platz. In Aachen sollte es daher am Samstagabend für einen souveränen Sieg reichen. Sollte man meinen. Doch in der Hinrunde konnte Erkelenz in eigener Halle nach fast vier Stunden Spieldauer erst im Entscheidungsdoppel 9:7 gewinnen. ETV-Teamchef Frank Picken verdreht bei der Erinnerung die Augen: „Ich hoffe, dass wir diesmal klarer siegen, trotz eines angeschlagenen Spielers. Alle anderen sind aber fit und an Bord.

In der Bezirksklasse stehen für einige Teams aus dem Erkelenzer Land nun gegen Saisonende nur noch Endspiele an, wenn sie den direkten Abstieg oder zumindest die Abstiegsrelegation vermeiden wollen. Am deutlichsten trifft es den TTC Kipshoven. Der Tabellenneunte tritt am Samstag beim TTC Windberg II an. Windberg hat ein Spiel weniger und könnte aus eigener Kraft an Kipshoven vorbeiziehen. Da wäre ein Sieg in Windberg sehr wichtig, wird aber schwer, da die Blau-Weißen mit zwei Ersatzleuten antreten müssen. „Mal sehen, was drin ist“, sagt Kipshovens Mannschaftsführer Christian Königs und verweist auf die 5:9-Niederlage zuletzt gegen Elsen: „Da haben wir gezeigt, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben und selbst mit nur fünf Spielern alles geben.“