Handball-Spitzenspiel in der C-Jugend: ETV sichert spätes Remis im Spitzenspiel

Erkelenzer Land Handball: Die Erkelenzer C-Jugend liefert sich das erwartet packende Match gegen den Tabellenersten Rade./Herbeck. Die ETV-Damen vergaben derweil im Kampf um den Aufstieg in letzter Sekunde die Chance auf die Pole-Position.

Das Duell in der Landesliga zwischen dem ASV Rurtal-Hückelhoven und dem TV Geistenbeck II hat nicht stattgefunden. Geistenbeck musste die Partie aufgrund von Spielermangel absagen. Die Punkte gingen deshalb kampflos an den ASV.

Bezirksliga-Damen: Turnerschaft Lürrip II – TV Erkelenz 25:24 (11:13). Der Tabellendritte Erkelenz hatte den Aufstieg in eigener Hand, doch am Ende des spannenden Spitzenspiels gegen den Zweiten Turnerschaft Lürrip mussten die Erkelenzerinnen eine knappe Niederlade einstecken. „Lürrip hatte keine Mittel gegen unseren schnellen Angriff und nach kurzer Orientierung stand auch unsere Abwehr gut“, freute sich Trainer Jonas Hilgers noch über die erste Halbzeit. Diese Effizienz konnte der ETV aber nicht übers ganze Spiel aufrechterhalten. Ein verwandelter Siebenmeter nach Ablauf der Zeit entschied das Spiel letztlich für die Turnerschaft. „Ich möchte meine Mannschaft für ihre Leistung loben“, sagte Hilgers nach Spielschluss. „Es war eines der besten Spiele in der Saison und darauf lässt sich aufbauen.“ Es trafen: Lintz, Kutz (je 6), F. Faenger (3), Brands, S. Faenger (je 2), Lambertz (2/2), Vos, Mittwoch, Breker (je 1).

Jugend-Oberliga, B-Mädchen: HSV Wegberg – Wald-Merscheider TV 18:18 (10:9). Nach einem guten Start wurde das Tore-Werfen auf Seiten der Wegbergerinnen vorübergehend abgestellt. Der HSV fing sich aber mit der Zeit wieder und ging erneut in Führung. „Der Spielverlauf war sehr unterschiedlich, weswegen am Ende beide Mannschaften den Punkt verdient haben“, stellte Trainer Siggi Wagner fest. Es trafen: Windgens (7), Hoffmann (6/3), Baum, Rahmen (je 2), Ahlen (1). Am Mittwoch geht es für den ETV bereits in Korschenbroich weiter.