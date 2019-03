Tischtennis-Bezirksklasse: Endspiel zwischen Arsbeck und Kipshoven

Erkelenzer Land Tischtennis: Arsbeck muss unbedingt punkten, um nicht noch auf den Relegationsplatz abzurutschen.

Mit dem Tabellendritten der Landesliga , TV Düren, bekommt es der TV Erkelenz am Sonntagvormittag zu tun. Das Hinspiel in Düren ging 4:9 verloren.

In der Bezirksliga muss die Reserve des ETV ebenfalls am Sonntag antreten, beim TuS Wickrath III. Beide Teams sind Tabellennachbarn, allerdings befindet sich Wickrath vier Punkte hinter Erkelenz auf einem Relegationsplatz. Erkelenz muss sich anstrengen, um nicht noch zum Saisonende abgefangen zu werden, weiß TV-II-Kapitän Simon Häusler: „Wickrath will mit Sicherheit noch die Klasse halten und wird daher wohl mit einer guten Truppe antreten. Ich hoffe auf mindestens einen Punkt.“

In der Bezirksklasse bekommt das Derby zwischen dem TTC Kipshoven und dem TTC Arsbeck den Charakter eines vorgezogenen Endspiels. Arsbeck muss punkten, um nicht noch von Rheydt-Wetschewell oder Windberg eingeholt und auf einen Relegationsplatz verdrängt zu werden. „Nur ein Sieg zählt. Ich hoffe, dass wir in Kipshoven endlich mal wieder komplett antreten können“, weiß Arsbecks Mannschaftsführer Bernd Otto um die Bedeutung der Partie. Sollte hingegen Kipshoven das Heimspiel verlieren, muss es auf die Schützenhilfe anderer Teams hoffen, um vom direkten Abstiegsplatz noch auf einen Relegationsplatz gelangen zu können.

Zum Beispiel vom TTC Baal . Baal bekommt es mit dem Vorletzten, TTC Waldniel II, zu tun. Baal bleibt sicher in der Bezirksklasse, Waldniel könnte theoretisch noch einen Relegationsplatz schaffen – und Kipshoven überholen, das noch drei Punkte vorne liegt. „Mit Waldniel tun wir uns immer schwer“, sagt Sascha Rudolph vom TTC Baal, „aber wir werden versuchen, die Punkte in Baal zu behalten und den vierten Tabellenplatz zu sichern.“ Die TTF Füchse Myhl haben ihre Partie gegen den TuS Rheydt-Wetschewell auf Montag, 1. April, verlegt.

In der Damen-Bezirksklasse tritt der TV Hückelhoven-Ratheim zum letzten Spiel der Saison beim TTC Schaephuysen an. Für die Tabelle ist das Spiel bedeutungslos: Hückelhoven ist und bleibt Zweiter und hat somit die Chance, in der Relegation um die Rückkehr in die Bezirksliga zu kämpfen. Schaephuysen hingegen kann die Relegation nicht mehr erreichen.