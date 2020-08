Betroffene aus dem Erkelenzer Land : Oellers will Unternehmen vor Abmahnmissbrauch schützen

Oellers will Unternehmen vor Abmahnmissbrauch schützen

Erkelenzer Land Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers wurden von Unternehmen Furcht vor Missbrauch, aber auch konkret vorgefallene Sachverhalte im Zusammenhang mit Abmahnvereinen geschildert. Er begrüßt daher einen neuen Gesetzentwurf.

Es gibt auf Abmahnungen von Unternehmen spezialisierte Kanzleien und mittlerweile Anwälte, die Betroffenen bei der Abmahnung-Abwehr helfen wollen. Es geht um Urheber-, Design- oder Wettbewerbsrecht, wenn Firmen kostenpflichtige Abmahnungen ins Haus flattern. Einem Missbrauch will die Bundesregierung jetzt einen Riegel vorschieben.

„In einer Vielzahl von Gesprächen mit Unternehmern im Wahlkreis wurden mir diese Furcht vor Missbrauch, aber auch konkret vorgefallene Sachverhalte geschildert, so dass Handlungsbedarf besteht. Mit dem Gesetz sorgen wir dafür, dass Abmahnvereinen ein Riegel vorgeschoben wird“, so MdB Wilfried Oellers. Dazu werden die Voraussetzungen, unter denen Mitbewerber, Verbände oder Einrichtungen berechtigt sind, Abmahnungen auszusprechen, verschärft.

„Es gibt leider Gottes einige sehr findige Anwälte oder Verbände, die sich auf Abmahnungen spezialisiert haben und über Suchmaschinen Kleinunternehmer suchen, die durch Unwissenheit Fehler auf ihren Websites machen“, erklärt ein Unternehmen, das in der Zeitung nicht genannt werden will, um dann „nicht besonders aufs Korn genommen zu werden“. Hier drohen Unterlassungserklärungen, die mit ganz geringer Fristsetzung unterschrieben werden müssen, erklärt die Firma, und bei erneuter Zuwiderhandlung Geldstrafen von 5000 bis 10.000 Euro pro Verstoß. „Schon der erste Verstoß wird mit 1500 bis 2000 Euro plus Anwaltskosten sehr teuer.“ Abgemahnt wurde hier schon mehrfach „wegen Begriffen wie INBUS, Spinning, Sonderpreis, wegen TÜV, CE, Geprüft und Garantie. Alles sehr leidig, da man teilweise, wenn man bei Amazon listet, gar keinen Einfluss auf die Texte hat“.