CDU-Basis im Erkelenzer Land : „Laschet ist der richtige Kandidat“

Erkelenzer Land CDU-Chef Armin Laschet hat sich jetzt in der Kanzlerkandidaten-Frage der Christdemokraten durchgesetzt. Lokale Parteifreunde äußern sich zum Ausgang des Machtkampfs.

„Die Würfel sind gefallen“. So bestätigte CSU-Chef Markus Söder die Wahl Armin Laschets zum Kanzlerkandidaten der Union. „Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag in München. Er werde Laschet mit voller Kraft und ohne Groll unterstützen. Wie kommt die Entscheidung des CDU-Präsidiums im Erkelenzer Land an?

Krückels Fraktionskollege im NRW-Landtag, Thomas Schnelle, sagt: „Ich bin der Überzeugung, dass Laschet der richtige Kandidat für die Union und Kanzlerschaft ist. Er hat in NRW viele unterschiedliche Charaktere in die Partei- und Regierungsarbeit eingebunden. Die Union wird sich mit ihm an der Spitze programmatisch in einigen Bereich neu aufstellen. Söder wäre ebenfalls ein hervorragender Kandidat gewesen, dies macht die Auswahl auf einen gemeinsamen Kandidaten zwischen zwei eigenständigen Parteien schwierig. Ich bin mir sicher, dass Söder sich weiter in den Wahlkampf einbringt und alles für einen erfolgreichen Wahlkampf und eine geschlossene Union tun wird.“