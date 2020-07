Karneval im Erkelenzer Land : Gesundheit geht vor

Der Zug der Jecken zur Stadthalle an Altweiber 2019 in Erkelenz (Archiv). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Meinung Erkelenzer Land Karneval hat mit Feiern ebenso wie mit Wirtschaft zu tun. Es muss aber vorrangig auf die Gesundheit geachtet werden, wenn der Karneval vorerst nicht abgesagt wird, findet unsere Autorin.

Karnevalszeit ist Feierzeit – so die landläufige Meinung. Und die ist so unzutreffend ja auch nicht, sieht man mal davon ab, was es bedeutet, im Hintergrund einen Session zu planen. Da sind zum Beispiel die Gesellschaften, große wie auch kleine, die ihre Sitzungsprogramme bis ins kleinste Detail planen. Da sind große Traditionsgarden, die ihr tänzerisches und musikalisches Auftrittsprogramm mit hohem Aufwand organisieren und von Saal zu Saal reisen. Egal wer: Um die Jecken in Feierlaune zu bringen, ist viel zu tun.