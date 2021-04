Ansprechpartner für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bistum : Erkelenzer Richter hilft Missbrauchsopfern

INFO

Person Rainald Rambo (58) stammt aus Westfalen und wohnt mit seiner Familie in der Erkelenzer Innenstadt. Er ist Vorsitzender Richter der 10. Kammer für Handelssachen am Landgericht Düsseldorf. Als Gründungsmitglied der Ortsgruppe Erkelenz engagiert er sich im Deutschen Kinderschutzbund. In der Pfarrei Christkönig ist er Kommunionshelfer.

Ansprechpartner Erreichbar sind Rainald Rambo und die weiteren Ansprechpartner beim Bistum Aachen unter 0173 9659436.