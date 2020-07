Gewerkschafter zur Situation im Erkelenzer Land : Kranker Wald braucht mehr Forstpersonal

Erkelenzer Land Die Forderung lautet nach deutlich mehr Mitarbeiter. Gewerkschafter sehen sonst einen dramatischen Personalengpass voraus. Betroffen ist auch das Erkelenzer Land.

Es sei der Wassermangel der vergangenen Jahre, der vielen Bäumen zu schaffen macht, sagt der zuständige Revierförster Claus Gingter. Bisher waren vor allem Fichten in größerem Ausmaß betroffen. Da die durch fehlendes Wasser und Stürme geschwächt waren, hatte der Borkenkäfer leichtes Spiel. Viele Bäume in Wegberger Wäldern mussten bereits gefällt werden. Auch im Wassenberger Marienbruch wurden deshalb Bäume abgeholzt. Zusätzlich seien viele Laubbäume durch die vom Klimawandel begünstigten Wetterextreme akut betroffen. So wurden etwa im Waldgebiet an der Wohnsiedlung Beeckerwald nahe des Grenzlandrings bereits einzelne Birken oder Buchen gefällt, und es stehen weitere Maßnahmen an.