Aus dem Sofortausstattungsprogramm : 1,8 Millionen Euro für Schulen im Kreisgebiet

Erkelenzer Land Die Städte im Nordkreis Heinsberg erhalten davon insgesamt rund 780.000 Euro, um Schulen mit digitalen Endgeräten auszustatten. Profitieren sollen Schüler, deren Eltern aus wirtschaftlichen Gründen diese Geräte nicht anschaffen können.

Gute Nachrichten kommen aus dem NRW-Schulministerium in den Kreis Heinsberg, denn: 1,8 Millionen Euro bekommt der Kreis für Schulen und Bildungseinrichtungen. Die Summe stammt aus dem Sofortausstattungsprogramm für digitale Endgeräte. Bund, Land und Kommunen stellen dabei insgesamt 178 Millionen Euro bereit.

Der Kreis Heinsberger Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen sagt dazu: „Das Sofortausstattungsprogramm wird die digitale Ausstattung der Schülerinnen und Schüler an unseren Schulen im Kreis Heinsberg voranbringen.“ Profitieren sollen vor allem die Kinder und Jugendlichen, deren Eltern aus wirtschaftlichen Gründen diese Endgeräte nicht zur Verfügung stellen können, denn digitales Lernen wird so möglichst allen Schülern ermöglicht. Lenzen: „Wir leisten so einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit – auch über die Corona-Pandemie hinaus.“