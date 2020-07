Zuständig für den Kreis Heinsberg : Landgericht besteht im August seit 200 Jahren

Die Präsidentin des Landgerichts, Christiane Fleischer, und Geschäftsleiter Gerhard Brandt in der historischen Säulenhalle vor dem Alten Schwurgerichtssaal. Foto: Thomas Birtel

Erkelenzer Land Zum Landgerichtsbezirk Aachen gehören unter anderem die Amtsgerichte Geilenkichen und Heinsberg, Aufsehen erregende schwere Straftaten wie Mord und Betrug mit Angeklagten aus Wassenberg wurden hier jüngst verhandelt.

Wer sich aus dem Erkelenzer Land vor dem Landgericht Aachen verantworten muss, hat kein Kavaliersdelikt begangen. Einer der jüngsten großen Strafprozesse war der Fall des Mordes aus enttäuschter Liebe in Waldfeucht – drei Mal lebenslänglich lautete das Urteil Ende 2019, einmal sieben Jahre und sechs Monate Gefängnis. Beim Haupttäter aus Wassenberg (23) erkannte das Gericht auf besondere Schwere der Schuld. Wegen Mordes und Betruges standen 2014 und 2017 ein Wassenberger und sein Sohn vor dem Richter. Am 1. August begeht das Landgericht Aachen seinen 200. Geburtstag.

Die historischen Grundlagen des Landgerichts Aachen reichen in die Zeit der französischen Besetzung Ende des 18./ Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Die Gründung folgte einer Order des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. mit Wirkung zum 1. August 1820. Die preußische Handschrift tragen die historischen Gebäude des Land- und Amtsgerichts Aachen am Adalbertsteinweg. Sie sind Teil des großen Justizzentrums.

Die Präsidentin des Landgerichts Christiane Fleischer freut sich über die lange Tradition des Gerichts: „Ich bin hoch erfreut, auf eine so lange Geschichte des Gerichts zurückblicken zu können. Wir begreifen sie als Ansporn, den Bürgerinnen und Bürgern der Region auch zukünftig zur Verfügung zu stehen und ihre Konflikte in zeitgemäßer Weise zu lösen.“ So wird das Landgericht Aachen im Bereich der Zivilsachen zeitnah die elektronische Akte einführen. Im Gerichtsbezirk des Landgerichts Aachen leben heute über eine Million Einwohner. Für das Landgericht arbeiten fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bearbeiten jährlich fast 6000 zivil- und strafrechtliche Verfahren.