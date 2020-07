Erkelenzer Land : Mehr Arbeitslose im Kreisgebiet

Erkelenzer Land 1233 Menschen mehr als vor einem Jahr arbeitslos. Noch sind in der Region ausreichend Lehrstellen offen. Die Arbeitsagentur ermutigt Jugendliche, sich zu bewerben.

In Erkelenz wurden im Juli 1297 Menschen arbeitslos gemeldet, 39 (plus 3,1 Prozent) mehr als im Vormonat Juni und 271 (plus 26,4) mehr als im Juli 2019. Die Zahlen für Hückelhoven: 1682, minus drei (-0,2 Prozent) gegenüber Juni, aber 366 (plus 27,8 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Wassenberg: 606 Arbeitslose, plus 20 (3,4 Prozent) zum Juni und 110 Personen mehr (plus 22,2 Prozent) zu 2019. Wegberg: 760 Arbeitslose, plus 34 (4,7 Prozent) zu Juni und 162 mehr (plus27,1 Prozent) zur Juli 2019.