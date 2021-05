KAB in Wassenberg : „Der Mensch steht im Mittelpunkt“

Myhl Auch die KAB beschäftigt sich mit dem Lieferkettengesetz. Ein symbolisches Paket hat Bundestagsmitglied Wilfried Oellers erhalten.

Die Diskussion bezog auch auf konkrete Beispiele weltweit. Roland Tetzlaff verwies etwa auf eine abgebrannte Textilfabrik in Pakistan, der Brand forderte mehr als 200 Todesopfer. Ein deutsches Unternehmen habe dort produzieren lassen, erklärte die KAB. Zudem verwies die KAB Wassenberg/Myhl auf Edelmetalle, die in Handys verbaut sind. So sei ein deutscher Chemiekonzern Hauptkunde einer Mine in Südafrika, als im Jahr 2012 34 Arbeiterinnen und Arbeiter erschossen wurden, nachdem sie für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen gestreikt hatten.