So wichtig wie die Trinkwasserversorgung im Erkelenzer Land : 15 Millionen Euro für schnelleres Internet

So wichtig wie die Trinkwasserversorgung im Erkelenzer Land

Erkenzer Land Mit der NRW-Landesförderung sollen Lücken im Kreis Heinsberg geschlossen werden. Es ist etwa die Hälfte der geschätzten Investitionskosten.

Normalerweise hätte sich Wilfried Oellers, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Heinsberg, persönlich mit dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer getroffen. Wegen der Pandemie musste das Gespräch auf digitalem Wege stattfinden. Doch was Scheuer Oellers mitzuteilen hatte, erfreut den ehemaligen Ratsmann aus Heinsberg, egal auf welchem Wege es übermittelt wird. Denn das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Heinsberg mit 15 Millionen Euro.

„Damit ist eine weitere wichtige Etappe bei der Beseitigung aller noch bestehenden ‚Weißer Flecken’ im Kreis Heinsberg geschafft. Gerade die Corona-Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling zeigt uns täglich, wie wichtig die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet für unseren Kreis ist“, teilt Oellers mit. Schon heute sei der Kreis Heinsberg gut ausgestattet, sogar einer der am besten ausgestattetsten in ganz Deutschland, betont Oellers. 2019 habe sich der Kreis mit seinen zehn Städten und Gemeinden zusammengeschlossen, um weitere Glasfaser-Infrastruktur zu schaffe und so die letzten noch vorhandenen Lücken zu schließen.