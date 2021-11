Fast 15 Millionen Euro mehr als 2021 : Mehr Geld für Kommunen im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Das Land NRW hat die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 vorgelegt. Demnach würden im 2022 141.561.269,78 Euro an die Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg ausgezahlt.

„Mit dem GFG 2022 erhöht die NRW-Koalition aus FDP und CDU die Mittel, die an die Städte und Gemeinden fließen. Landesweit werden über 14 Milliarden Euro zugewiesen. Damit stehen den Kommunen in 2022 549 Millionen Euro mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre“, erläutert Stefan Lenzen, Heinsberger FDP-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Kommunalausschusses.

Die Zahlen für den Nordkreis: Erkelenz/17.769.412,78 Euro (plus 3.796.457,91 Euro), Hückelhoven/37.540.128,13 Euro (plus 4.211.711,78 Euro), Wassenberg/13.407.037,40 Euro (plus 65.846,60 Euro), Wegberg/11.488.224,91 Euro (plus 210.209,83 Euro).