Waldenrath/Straeten feiert ersten Saisonsieg : Mit fünf Treffern gegen Heinsberg-Lieck aus der Krise

Waldenrath/Straeten zwingt Lieck in die Knie: Paul Wolf (r.) markierte das 1:0 für die Platzherren. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Mit diesem Ausgang hatten wohl die Wenigsten gerechnet: Bezirksliga-Tabellenschlusslicht RW Viktoria Waldenrath/Straeten hat gegen den 1. FC Heinsberg-Lieck einen deutlichen 5:1-Sieg eingefahren. Für die Rot-Weißen war es der erste Dreier der Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Im Vorfeld der Begegnung hatte sich die Personallage bei Waldenrath/Straeten, die nach zehn Spieltagen noch auf ihren ersten Saisonsieg warteten, im Vergleich zu den Vorwochen etwas entspannt. „Wenn unsere Mannschaft halbwegs komplett ist, können wir auch in der Bezirksliga Punkte holen“, sagte RW-Trainer Maik Honold. Mit entsprechend viel Energie kamen die Gastgeber in das Heinsberger Duell: Paul Wolf schloss im Strafraum flach in die rechte Ecke ab – die 1:0-Führung für die Viktoria (28.). „Im Grunde haben wir unseren Matchplan nicht ausgeführt und direkt zu Beginn unsere Linie verloren“, analysierte Lieck-Coach Michel Noethlichs. Mit der knappen Führung für den Außenseiter ging es in die Kabine.

„Wir waren in der ersten Halbzeit sehr wach, haben den Gegner unter Druck gesetzt und hinten hervorragend verteidigt. In der Vergangenheit war das nicht immer so“, erklärte Honold, der in der Pause nochmal die Sinne seiner Spieler schärfte. In den vergangenen Spielen hatte die Viktoria mehrfach Führungen verspielt. An diesem Sonntag sollte es aber nicht so kommen: Die Gastgeber machten da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten und kamen jetzt besonders ins Rollen. Innerhalb von acht Minuten entschied das Team von Maik Honold mit drei Toren das Spiel. Zuerst beförderte Alexander Dircks den Ball nach Vorlage von Güven Tuncer zum 2:0 über die Linie (57.). Im direkten Anschluss erzielte Paul Wolf seinen zweiten Treffer des Tages (58.), ehe er wenige Minuten später den Dreierpack schnürte (64.). Honold war zufrieden mit seinem Angreifer: „Paul Wolf hatte heute wirklich einen Sahnetag.“ Heinsberg-Lieck kam in dieser Phase nicht mehr richtig in die Partie. „Nach dem 2:0 mussten wir aufmachen, fangen uns dann aber direkt das 3:0. Dann fallen wir ein Stück weit auseinander“, erklärte Michel Noethlichs. Die Gäste kamen durch ein Eigentor von Alexander Jansen zwar noch zum Ehrentreffer, Tillmann Laurs stellte mit seinem Treffer nach einem Standard den alten Abstand aber wieder her. Das 5:1 war dann auch gleichzeitig der Endstand.