Ausgleich in der Nachspielzeit : Beecks später Schlussspurt wird mit Punkt belohnt

Erste Minute der Nachspielzeit: Aus kurzer Distanz bugsiert Beecks Shpend Hasani (Nummer neun, rotes Trikot) den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie, gebannt verfolgt von Sturmkollege Marc Kleefisch (l.). Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Bis in die Nachspielzeit lag der FC Wegberg-Beeck gegen den SV Rödinghausen 0:1 zurück, doch dann gelang Shpend Hasani noch das 1:1. Kurz zuvor sah SV-Akteur Jonathan Riemer exakt 24 Sekunden nach seiner Einwechslung Rot.

Von Mario Emonds

Gut 80 Minuten hatte wenig bis gar nichts auf einen Beecker Teilerfolg hingedeutet. Rödinghausen, mit dem Selbstvertrauen von 16 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen angereist, hatte alles im Griff, profitierte zudem von der frühen Führung. Einziges Manko: Der Gast aus Ostwestfalen verpasste den zweiten Treffer – und so blieb Beeck im Spiel.

„Was dann passiert ist, gibt es nur im Fußball“, fasste Beecks Sechser Meik Kühnel die denkwürdigen letzten zehn Minuten inklusive Nachspielzeit zusammen. In der 83. Minute gab der eingewechselte Marc Kleefisch Beecks ersten richtigen Torschuss der gesamten Partie ab, scheiterte dabei freistehend am prächtig reagierenden Keeper Alexander Sebald – die Szene, die sich für Beeck dennoch als Dosenöffner erweisen sollte.

INFO Turbulente Schlussphase bringt noch einen Punkt Beeck: Estevao – Passage, Hühne, Wilms, Post – Kühnel, Bach (76. Kleefisch) – Fehr, Arifi, Abdelkarim (46. Hoffmanns) – Hasani



Tore: 0:1 Wolff (11.), 1:1 Hasani (90.+1)



Rote Karte: Riemer (87.)

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)



Zuschauer: 260



Zwei Minuten später gab es die erste Ecke für den FC, und wiederum zwei Minuten darauf war Rödinghausen plötzlich nur noch zu zehnt: Der exakt 24 Sekunden zuvor eingewechselte Jonathan Riemer mähte an der Mittellinie von hinten, ohne den Ball spielen zu können, Jeff-Denis Fehr um, Schiri Cedric Gottschalk zückte sofort Rot.

Umgehend war jede Menge Hektik im Spiel, der finale Paukenschlag folgte in der ersten Minute der Nachspielzeit: Norman Post schickte Justin Hoffmanns in die Gasse, dessen Hereingabe fand den am langen Pfosten lauernden Shpend Hasani, der schob den Ball im Fallen über die Linie zum lange Zeit nicht für möglich gehaltenen Ausgleich. Danach wollte Beeck gegen völlig konsternierte Rödinghausener sogar noch den Sieg. „Ich bin mir sicher: Hätte das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert, hätten wir auch noch gewonnen“, bekräftigte Kühnel.

Danach hatte es, wie eingangs schon geschildert, lange Zeit ganz und gar nicht ausgesehen. In die Karten spielte dem SV natürlich auch die frühe Führung: Im Anschluss an die erste Ecke drückte Verteidiger Julian Wolff den zum langen Pfosten durchrutschenden Ball über die Linie (11.). Auch danach beeindruckte Rödinghausen mit durchdachter Spielanlage, guter Raumaufteilung, bemerkenswerter Handlungsschnelligkeit und konsequentem Pressing – der FC kam so überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte raus. „Leidenschaft und Herz fehlten bei uns aber auch in der ersten halben Stunde. Wir haben da zudem so gespielt, wie Rödinghausen es wollte. Stattdessen hätten wir zur Entlastung öfter auch mal einen Diagonalball spielen müssen“, monierte Beecks Coach Mark Zeh.

Großes Glück hatte der FC in der 44. Minute: Keeper Tiago Estevao spielte den Ball bei einem Duell mit einem Rödinghausener Angreifer knapp außerhalb des Strafraums mit der Hand, Gottschalk nestelte umgehend an der Gesäßtasche, beließ es dann aber doch bei Gelb – vielleicht auch deswegen, weil Estevao nach dem Zusammenprall erst einmal für längere Zeit behandelt werden musste. In der zweiten Halbzeit verhinderte Estevao wiederholt das 0:2, avancierte so zu Beecks bestem Mann. Seine größten Taten vollbrachte er gegen Vincent Schaub (48./70.) und Seungwon Lee (74.). „Tiago hat uns im Spiel gehalten“, lobte Kapitän Maurice Passage seinen Keeper. Beeck fand auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich den Weg zum gegnerischen Tor, auch wenn der FC nun besser ins Spiel fand. Dennoch legte Beeck weiterhin häufig den Rückwärtsgang ein.